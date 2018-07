Abbiamo vinto noi, Marco Greco pubblica il brano premio della critica Musicultura 2018

S'intitola "Abbiamo vinto noi" il nuovo singolo del cantautore romano Marco Greco. Il brano che sancisce un ulteriore passo verso l'album di debutto, è stato premiato durante l'ultima edizione della rassegna Musicultura con il prestigioso Premio della Critica.

Una ballata intima ricca di suoni dal sapore mediterraneo incornicia il timbro caldo e suadente della voce di Greco, dove nel testo sembra quasi instaurare un dialogo con la vita e col destino. Gli arrangiamenti scorrono lineari tra le rime e le metriche delle parole, tra un ritornello sognante e le strofe più introspettive. Echi del primo Modugno si mescolano all'immaginario di Dalla ed è proprio nel mondo del cantautorato classico che l'artista affonda le sue radici. Il tratto distintivo del suo fare musica si manifesta nella rapidità, come i tratti di un pennello sulla tela, l’immediatezza, lo stile fotografico delle descrizioni, il procedere per immagini, creando atmosfere musicali e liriche dense di colori, profumi e sensazioni.

Il videoclip firmato dal regista Giovanni Piperno, unisce immagini inedite di Greco ad estratti del cortometraggio “Quasi eroi”, vincitore del Nastro d’Argento 2016. Il corto è stato realizzato all’interno del Tor Sapienza Film Lab organizzato da Fondazione Pianoterra Onlus, Associazione Antropos Onlus e Kino produzioni.

"Abbiamo vinto noi" è il terzo singolo che farà parte del debut album di prossima pubblicazione, prodotto, come ultima fatica discografica, dallo stimato chitarrista, compositore e arrangiatore Fausto Mesolella, anima musicale degli Avion Travel.