Le uova scadute oppure i gusci di quelle utilizzate in cucina non andrebbero gettate perché sono ancora utilissime sia in giardino che nell'orto. In questo filmato vi mostro come utilizzarle al meglio!





La pratica di sotterrare un uovo nel terreno per concimare le piante ha origini antiche e rientra nella vita contadina dei nostri avi, quando bisognava riciclare tutto, e molti scarti domestici, dalle uova alla cenere di legna prodotta dal camino, venivano utilizzati per concimare il terreno.