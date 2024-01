Buongiorno, ti consiglio il seguente libro:

“Benvenuti a Neverland” della scrittrice Khyrstyna Gryshko

dice l’insegna del più anormale e magico ospedale psichiatrico di Parigi. I suoi abitanti e gli infermieri vi faranno letteralmente perdere la testa, ma non solo. Vi faranno riflettere.

“Benvenuti a Neverland” è soprattutto una storia d’amore. Che sia l’amore di una stagista per un internato, che sia la ricerca dell’amore per la vita di Peter Trevis, che sia l’amore fra due donne, Lizzy e Samantha… Neverland è amore, ma tradotto tristemente significa "un posto che non c’è".

Forse trattasi di un’insegna che porta a niente. Spetta a voi scoprirlo e nel farlo vi chiedo una buona dose di osservazione.

Non date mai nulla per scontato. La pazzia, d'altronde, è imprevedibile!