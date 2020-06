Vi presentiamo un artista internazionale che ha partecipato al Festival delle Arti V Edizione sul Web Noi per Napoli, in rappresentanza del suo paese, il Brasile:

Zizão Machado pseudonimo di Eziel dos Santos Machado.



All'età di quattordici anni ha iniziato a suonare il basso elettrico in una chiesa battista nella regione Baixada Fluminense a Paracambi, poi

si è dedicato ad approfondire la musica studiando chitarra popolare.

Contemporaneamente ha scritto poesie, ed ha iniziato a suonare, scoprendo la sua vena di compositore.

La svolta c'è stata quando ha fatto ascoltare la sua musica a Zeca Baleiro e Arthur Maia che lo hanno spronato ad iniziare il lavoro di cantante.

Ha suonato in alcune radio e piccole stazioni televisive, ha organizzato alcuni spettacoli per promuovere la sua musica, esibendosi per ben 80 volte sul palco della Metropolitana di Rio de Janeiro, il Centro di riferimento per la musica di Rio de Janeiro, dopo incontri culturali.

Ha ricevuto inviti in Portogallo e anni fa ha scoperto la realtà artistica del Festival di Santa Teresa a Napoli in Italia, ora Festival delle Arti V Edizione sul Web Noi per Napoli, organizzato dagli artisti lirici del teatro San Carlo Olga De Maio soprano e Luca Lupoli tenore, partecipandovi quest'anno come rappresentante internazionale della musica del suo paese, il Brasile, con un brano intitolato L'Isola di Esmeralda, così descritto dal suo autore:

"L'isola di Esmeralda per me è un punto di svolta perché è stata la mia prima composizione in un ritmo veramente brasiliano a Bossa Nova che è rispettata in tutto il mondo e che è stato uno dei fattori che mi ha portato a partecipare al Festival web sul Napoli con questa composizione.Ho un grande piacere nel suonare - è stato un dono di Dio per me. A quel tempo avevo molti sogni, ma dovevo superare, oltrepassando le barriere che la musica mi ha aiutato in tutto ciò. È stato composto alla Biblioteca del Parco Statale di Rio de Janeiro in Av. Presidente Vargas di fronte a una fontana e la mia chitarra compagna mentre in piedi davanti a uno specchio d'acqua mi ha dato testi e musica..."