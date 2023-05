Il 4 maggio un treno, senza alcun passeggero a bordo che stava andando verso il deposito della stazione di Firenze è sviato dai binari nella zona del Romito, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, snodo, insieme a quella centrale di Bologna, del traffico ferroviario tra nord e sud... soprattutto per quanto riguarda l'alta velocità. Il risultato? Tutto il traffico ferroviario sull'asse Milano - Napoli ha subito ritardi fino a due ore, con le partenze da Firenze di alcuni treni locali che sono state cancellate.

Passano un paio di giorni e il pantografo dell'Intercity 533 Roma-Ancona, nei pressi di Roma Tiburtina, manda in tilt la linea elettrica, richiedendo un intervento di riparazione durato alcune ore. Le conseguenze? Ritardi fino a 6 ore su gran parte delle tratte di collegamento nazionali, con bivacchi di passeggeri (infuriati) nelle principali stazioni.

A questo si potrebbe aggiungere lo stop al traffico ferroviario in Emilia Romagna a causa del maltempo, ma soprattutto le decine di disservizi che settimanalmente riguardano tutte le tratte da nord a sud.

Qualche esempio?

Basti leggere i ripristini di linea pubblicati da Rfi:

Potenza, 2-3 maggio

Linea Potenza - Metaponto, la circolazione ferroviaria è tornata regolare in prossimità di Pisticci dopo un inconveniente tecnico alla linea elettrica.

Bologna, 2 maggio

Linea Bologna - Padova, circolazione ferroviaria tornata regolare dopo un inconveniente tecnico in prossimità di Ferrara.

Ancona, 2 maggio

Linea Rimini - Ancona, circolazione ferroviaria tornata regolare in prossimità di Marotta dopo un inconveniente tecnico sulla linea.

Bologna, 2 maggio

Linea Bologna - Prato, dalle ore 10:55 circolazione ferroviaria tornata regolare tra Monzuno e Grizzana dopo accertamenti tecnici sulla linea.

Napoli, 2 maggio

Linea Napoli – Cassino e Salerno – Cancello – Caserta direzione Caserta, dalle ore 6:15 circolazione ferroviaria tornata regolare in prossimità di Maddaloni dopo un inconveniente tecnico alla linea.

E questo è ciò che accade ogni giorno...

Firenze, 7 maggio

Linea Firenze - Chiusi, circolazione ferroviaria tornata regolare in prossimità di Arezzo dopo un inconveniente tecnico sulla linea.

Napoli, 7 maggio

Linea Battipaglia - Paola, circolazione ferroviaria rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Scalea.

Firenze, 7 maggio

Linea Alta Velocità Roma – Firenze direzione Roma, dalle ore 12:15 circolazione ferroviaria tornata regolare in prossimità di Rovezzano dopo un inconveniente tecnico a un treno.

Napoli, 7 maggio

Nodo di Napoli, dalle ore 8:35 circolazione ferroviaria tornata regolare in prossimità di Salerno dopo un inconveniente tecnico alla linea.

...

Qual è la morale di tutto ciò? Che Giorgia Meloni non è fascista, potrebbe dire qualcuno, visto che ai tempi della "buonanima", quando c'era "lui" i treni arrivavano in orario!

Oppure che un ministro come Salvini a Infrastrutture e Trasporti, un incapace in divenire prestato dai social alla politica, non poteva che essere responsabile di tale disastro.

Ma forse, l'interpretazione più corretta è che questo Paese soffre da tempo di una classe politica capace di guardare solo al presente e ai propri interessi di bottega, invece di prevenire e prevedere... cosa che però elettoralmente, quasi sempre, non porta benefici. Ed anche per questo, adesso, si interroga su come e dove spendere i soldi del Pnrr.

C'è bisogno di aggiungere altro?