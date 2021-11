Trovato senza vita da solo nella sua abitazione in via Albanese nella case parcheggio di cinque piani del quartiere Sant'Anna a Chieti. Vicino al corpo di Francesco Ciammaichella, 40 anni di Chieti, morto con una profonda ferita alla testa,alcune tracce di sangue che farebbero pensare a un omicidio, anche se all'interno del monolocale non sono stati trovati segni di collutazione.

L'allarme è stato dato intorno alle 18 da un vicino di casa che ha percepito un cattivo odore all'interno del palazzo. Immediati gli interventi di 118 e carabinieri che hanno compiuto il sopralluogo nell'abitazione dove viveva il 40enne conducendo un'esistenza segnata da alcol e droga.

La morte potrebbe risalire anche alla notte scorsa, o quantomeno nelle 15 ore precedenti al ritrovamento e si sta indagando nel mondo delle relazioni piuttosto circoscritte della vittima.

Sul posto anche il pm Giuseppe Falasca e il medico legale Cristian D'Ovidio. Intorno alle 19 una donna è stata portata in caserma, mentre alle 21 un'altra persona è salita sulla macchina dei carabinieri per un interrogatorio.

Alle 21.45 la bara con il corpo del 40enne è stata portata via dal palazzo di via Albanese.