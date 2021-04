Gli americani della Nasa Shane Kimbrough e Megan McArthur, il francese Thomas Pesquet dell'Esa e il giapponese Akihiko Hoshide della Jaxa sono i quattro astronauti che alle 05:49 ora locale sono stati lanciati dalla piattaforma LC-39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida verso la Stazione Spaziale Internazionale utilizzando un Falcon 9 e una capsula Dragon di SpaceX .

Il loro arrivo sulla Iss è previsto per sabato. Gli astronauti rimarranno sulla stazione spaziale per i prossimi 6 mesi, dando il cambio agli astronauti Mike Hopkins, Victor Glover, Soichi Noguchi e Shannon Walker, il cui rientro è previsto per la prossima settimana.

Il razzo Falcon e la capsula Dragon utilizzati oggi erano già stati utilizzati per una precedente missione. In particolare, la Dragon, a cui è stato dato il nome Endeavour, è la stessa utilizzata ormai un anno fa nella missione Demo-2 che vide degli astronauti statunitensi essere lanciati dal suolo americano per la prima volta dopo nove anni. Il razzo Falcon, invece, era stato utilizzato in una missione che si è svolta a novembre.

Dopo un soggiorno di circa sei mesi sulla ISS, gli astronauti di questa missione faranno ritorno sulla Terra non prima del 31 ottobre, ammarando nell'Oceano Atlantico al largo della costa della Florida.