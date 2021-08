Con Ghazni che adesso è da considerarsi ufficialmente caduta sono arrivati a 10 i capoluoghi di provincia conquistati dai talebani n meno di una settimana, in pratica circa un terzo dei 34 presenti in Afghanistan.

Il portavoce del ministero dell'Interno, Mirwais Stanekzai, ha dichiarato che le forze di sicurezza afghane hanno arrestato il governatore di Ghazni, Dawood Laghmani, il suo vice e altri funzionari locali della provincia di Maidan Wardak per essere fuggiti e non aver così organizzato e diretto una attività di resistenza della città.

Dawood Laghmani, governor of Ghazni province, and his colleagues were arrested by security forces this afternoon, said Interior Ministry spokesman Mirwais Stanekzai.



The governor was arrested after he left the province for Kabul and the Taliban captured most of Ghazni city. pic.twitter.com/hdPzdKNSLh