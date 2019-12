Lewis Hamilton, pilota di Formula 1, lo scorso ottobre in una intervista alla rete ESPN aveva rivelato rivelato che gli era stato offerto di recitare una parte in Top Gun: Maverick, ma lui ha rifiutato.

Già protagonista nelle serie Cars e Zoolander 2, Hamilton, che pertanto non è nuovo ad apparizioni sul grande schermo, ha dichiarato di non aver potuto confermare la sua partecipazione a causa degli impegni già assunti in precedenza.

Top Gun: Maverick vedrà Tom Cruise riprendere il ruolo di Peter “Maverick” Mitchell.

Il nuovo film, diretto da Joseph Kosinski e sceneggiato da Justin Marks, Eric Warren Singer e Peter Craig, arriverà nei cinema il 26 giugno 2020.