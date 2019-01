re:MARS, l'IA secondo Amazon dal 4 al 7 giugno 2019 a Las Vegas

«Viviamo all'inizio dell'età dell'oro della IA. I recenti progressi hanno già portato a invenzioni che prima esistevano solo nella fantascienza, e abbiamo solo toccato la superficie di ciò che è possibile, - ha dichiarato Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon. - L'Intelligenza Artificiale è una tecnologia che può migliorare prodotti e servizi in tutti i settori. Siamo entusiasti di dare vita a re:MARS, e riunire opinion leader e aziende produttrici di diversi settori per condividere gli apprendimenti e stimolare nuove idee per l'innovazione futura.»





Che cos'è re:MARS? Un nuovo evento globale dedicato all'Intelligenza Artificiale per il Machine Learning, l'Automazione, la Robotica e lo Spazio, estensione di MARS, evento privato e solo su invito, creato dal fondatore e CEO di Amazon Jeff Bezos.

Sulla stessa falsariga di MARS, re:MARS combina le ultime novità scientifiche d'avanguardia con applicazioni pratiche che daranno inizio al cambiamento nelle organizzazioni di oggi... con l'unica differenza che è aperto a tutti.

L'Intelligenza Artificiale, all'interno di Amazon, è alla base delle attività strategiche dell'azienda. Per tale motivo, Amazon ritiene di poter contribuire a migliorare produttività e condizioni di lavoro, favorendo conoscenze e esperienze in questo settore nel campo delle nuove tecnologie.





re:MARS, la prima conferenza annuale globale di Amazon sulla IA dedicata a Machine Learning, Automazione, Robotica e Spazio, si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2019 presso l'ARIA Resort & Casino di Las Vegas.

I partecipanti potranno ascoltare gli opinion leader di diversi settori, apprendere pratiche di applicazione di Intelligenza Artificiale, incontrare gli esperti di Amazon e prendere visione di nuove tecnologie... dalle dimostrazioni di robot all'avanguardia, alla capsula per l'equipaggio Blue Origin New Shepard, agli hackathon di IA.

Interverranno, tra gli altri, Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer di Amazon; Andrew Lo, Professor Charles E. e Susan T. Harris al MIT Sloan School of Management e direttore del MIT Laboratory per il Financial Engineering; Ken Goldberg, detentore dell'illustre cattedra in ingegneria intitolata a William S. Floyd Jr. presso la UC Berkeley; Tom Soderstrom, Chief Technology Officer IT presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA; Kate Darling, specialista di ricerca presso il Media Lab del MIT e docente affiliata all'Harvard Berkman Center.





«L'Intelligenza Artificiale rappresenta una grande potenzialità volta ad aiutare gruppi diversi di persone a collaborare in modi nuovi. Occorre che esperti del mondo accademico, tecnologico, della ricerca e del business imparino gli uni dagli altri e, in questo, MARS ha aperto la strada con un piccolo gruppo di pensatori innovativi - ha affermato Ken Goldberg, titolare della cattedra in ingegneria intitolata a William S. Floyd Jr. presso la UC Berkeley. - Sono felice di impegnarmi con un gruppo molto più ampio di leader e aziende produttrici a re:MARS per accelerare l'innovazione della AI in tutti i settori.»



Per ricevere aggiornamenti sull'evento è disponibile il sito remars.amazon.com.