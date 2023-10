CHIARA TAIGI e M° XIAN ZHANG - Suzhou Symphony Orchestra

Imponente Successo al Nanjing Forest Music Festival !

Nanjing ( CINA ) - 29 Settembre 2023

Chiara Taigi ha cantato come ospite internazionale il concerto "La Luna nel Mondo" del Nanjing Forest Music Festival, diretta dal M° Xian Zhang accompagnata dalla Suzhou Symphony Orchestra nella città di Nanjing (Nanchino) in Cina.

Due grandi rientri della M° Xian Zhang e del soprano Chiara Taigi in Cina, sono stati una formula perfetta per generare una intesa energia artistica di livello internazionale, generando atmosfere musicali di incredibile intensità in un luogo suggestivo come il Sun Yat-sen Mausoleum di Nanjing.

Per descrivere la bellezza del luogo del concerto si inizia dall'atmosfera di festa con le famiglie e le grandi emozioni, dove si fondono gli elementi naturali con lo scenario storico e solenne, templi e monumenti, circondato da una folta e affascinante foresta, una grande orchestra con una magnifica sonorità, oltre 2000 persone nello stadio che hanno risposto entusiasticamente con grandi applausi e milioni di spettatori televisivi e connessi in streaming, un articolato e profondo palco di oltre 100 metri, il suono e le luci di altissimo livello hanno immerso lo spettacolo nella piena celebrazione della Luna.

Il risultato è stato una armoniosa e magica unione tra canto, direttore, orchestra e contesto per realizzare un evento musicale unico, celebrando la Festa di mezzo autunno o Festa della Luna condividendo il linguaggio universale dell'Arte e della Musica che unisce i popoli nei sentimenti e nei valori.

Un vasto programma per orchestra e canto, è iniziato con la eccezionale Ouverture del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini per passare ad un ricercato Mozart con la Sinfonia n°39 K543, seguita dal Canto di Chiara Taigi con una delicata interpretazione dell'opera Rusalka di Dvorak con la “Canto alla Luna”, nel pieno operistico da Il Trovatore di Giuseppe Verdi “Tacea la notte placida” alla festosa “La Danza” in Tarantella di Gioacchino Rossini con il ritmo dei battito di mani scandito dal pubblico entusiasta.

In seguito la romantica Sinfonia n°9 di Dvorak e l'articolata e piena di abilità Ouverture del “Italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini completata da una sentita e travolgente direzione della "Polonaise" da Eugene Onegin di Tchaikovsky.

Il finale è stato affidato alle emozioni operistiche pucciniane con “O mio babbino caro” dal Gianni Schicchi suscitando molta commozione del pubblico e dedicato alle famiglie, seguito con “Vissi d'arte” dalla Tosca.

Un finale decisamente a sorpresa è stato l'omaggio di Chiara Taigi, che ha voluto cantare l'emozionante brano “I Love China” in lingua originale cinese “Wo Ai Ni Zhong Guo”, con un pubblico travolto dalle emozioni e che ha cantato insieme creando un coro in risposta al canto, concludendo in modo travolgente la celebrazione della Festività.

Una semplice nota riguardo alla tradizione della festività della Festa di mezzo autunno ( Festa della luna ) nella quale si celebra la fine del raccolto autunnale, sono state trovate molte similitudini con la cultura italiana per il valore della famiglia, la vendemmia e il raccolto, ritrovando con piacere che sono valori comuni e condivisi anche nella cultura cinese. E stato un onore che questo legame sia stato celebrato anche con grandi compositori italiani nel sentimento comune della Festività.

Tra le curiosità, durante le prove ed il concerto sono inoltre stati raccolti dal pubblico presente molti Segni Augurali, ad esempio all'inizio del canto di Chiara Taigi durante le prove, improvisamente molte colombe bianche si sono posate sul Mausoleo e la luna è uscita dalle nuvole esattamente all'inizio della "Canto alla Luna" di Dvorak, creando stupore e commozione tra il pubblico.

L'evento è stato trasmesso in diretta Tv e in streaming su tutte le principali reti televisive cinesi, oltre un centinaio, solo per citarne alcune come People's Daily, Xinhua News Agency, CCTV, Xuexueqiangguo, Niuka, Nanjing Radio and Television Group, Douyin, Kuaishou, Weibo, Today,Toutiao, Nanjing Forest Concert, Baijiahao, Bilibili, Huawei Information Stream, Live Nanjing City Live Channel e Nanjing TV Entertainment Channel.

Si ringrazia in particolare la rete NBS e "Live Nanjing" di Nanjing TV News Channel (intervista, share oltre 3,6 milioni) e la giornalista Xu Zihan.

Ringraziamenti alla Municipalità di Nanjing per l'invito, per la eccezionale qualità dell'organizzazione e per tutte le attenzioni rivolte, alla Suzhou Symphony Orchestra per tutto il supporto operativo e per la professionalità musicale in particolare al Presidente Chen Guangxian, al Nanjing Forest Music Festival e l'organizzazione, oltre a tutti i collaboratori, tecnici e a tutte le persone del Festival.

Uno speciale ringraziamento e un bentornato alla M° Xian Zhang per la grande energia, estrema professionalità e per le grandi emozioni generate e condivise durante il concerto.

