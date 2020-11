Rocambolesca e allo stesso tempo divertente la vittoria dell'Inter, che a San Siro ha battuto con 4 reti il Torino dopo che i granata si erano portati in vantaggio per 2-0 al 17° minuto della ripresa.

Un risultato, a meno di mezz'ora dal termine, 2 volte incredibile quello della squadra di Giampaolo perché ottenuto anche senza Belotti, infortunatosi nel pre-partita, e Verdi, uscito alla fine del primo tempo per un problema muscolare.

Nonostante ciò, nei minuti di recupero del primo tempo Zaza sfrutta un disimpegno sbagliato di Sanchez e porta in vantaggio il Toro. Il secondo gol arriva su rigore, assegnato con il tramite del Var, per un fallo di Young su Singo, e trasformato da Ansaldi.

A quel punto, sotto di due gol, l'Inter si rimbocca le maniche e 2 minuti dopo inizia la rimonta con Sanchez, mentre la doppietta di Lukaku che batte Sirigu al 67' e all'84' (anche in questo caso su rigore segnalato dal Var), porta addirittura i nerazzurri in vantaggio. Allo scadere, è Lautaro Martinez a fissare il risultato sul 4-2, portando la squadra di Conte a 15 punti, 3 dalla vetta occupata dal Sassuolo che ha battuto il Verona per 2-0.

Conte a fine partita: «Noi dobbiamo scavare solchi e a quel punto potremo parlare di obiettivi importanti. Ma se andiamo di tacco, fioretto e punta… Noi dobbiamo abbinare il furore alle finezze e gli avversari devono sentire la cattiveria già nel sottopassaggio. Questo ancora non lo abbiamo, sono arrivati calciatori nuovi che devono ancora capire certe cose. Ma questo è un gruppo sano, di ragazzi intelligenti».

Queste, invece le dichiarazioni del tecnico granata Conti, che oggi sostituiva Giampaolo positivo al Covid: