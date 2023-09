Dopo il grande successo ottenuto nell'edizione 2023, Swanbook ripropone anche per il 2024 il Premio Letterario Nazionale "Primavera è Donna".

L'intenzione degli organizzatori e ideatori del Premio, che già nell'ultima edizione non ha premiato solo poeti e scrittori, ma ha assegnato anche di Premi Territorio & Cultura a donne che si sono distinte e affermate nelle loro attività imprendiditoriali ed artistiche, è quella di dare ancora più risalto ad un'iniziativa che anno dopo anno avvicina al territorio gardesano e bresciano un numero sempre crescente di artisti in concorso e di persone che si frenquantano con molto piacere le iniziativa di Swanbook.

Il primo e importante passo per far crescere l'interesse locale e nazionale attorno a questa iniziativa è stata quello di costituite un'associazione culturale che si farà carico del coordinamento di "Primavera è Donna" e si occuperà direttemente del dialogo con Enti Pubblici e Privati per l'ottenimento di Patrocini e sostegni.

Rispetto all'edizione 2023, il 2024 riserverà alcune novità che riguarderanno principalmente le diverse categorie di premi che verranno assegnati, sia per il concorso di narrativa che nei Premi Territorio & Cultura.

La prima e evidente diferrenza che riguarda la narrativa il suggerimento di un argomento differente rispetto al passato, ovvero: "Quei 100 passi che non finiscono mai...", un chiaro rifemento a tutte quelle donne, figlie, compagne e fidanzate che hanno visto i loro uomini uscrire di casa la mattina per non fare più ritorno... senza dimenticare quelle donne che hanno perso a loro volta la vita nello svolgimento del loro dovere nella lotta contro la mafie e la criminalità organizzata.

Anche le sezioni del concorso hanno subito in ritocco: saranno tre anziché due come nel 2023. Alle poesia e ai racconti si è aggiunta una sezione per romanzi. Tutte le opere presentate in concorso dovranno essere assolutamente inedite.

Anche i Premi Territorio & Cultura sono stati riorganizzati, riducendo a tre le categorie di assegnazione. Rimarrà sempre presente la sezione "Donna del Vino", un premio che verrà assegnato ad una donna del vino gardesana o del bresciano. Gli altri due premi che verranno assegnati saranno per le categorie "Imprenditoria, tusmo e artigianato" e "Arte e spettacolo".

Le iscrizioni al concorso letterario, che si chiuderanno il giorno 15 gennaio 2024, sono sono state aperte il 1° settembre e già stanno iniziando ad arrivare le opere degli autori che non vogliono lasciarsi sfuggire l'opportunità di partecipare ad un concorso ricco di contenuti e qualità e che per di più consentirà a i vincitori di essere premiati in una località gardesana, cioè in un luogo d'incanto.

Le sede dell'evento conclusivo del 2024 non è ancora stata definita, ma conoscendo gli organizzatori verrà scelta una location e un luogo speciale.



Quali saranno le fasi di "Primavera è Donna 2024" che porteranno fino all'evento finale?

Per quanto riguarda il concorso letterario abbia saputo che il percorso di valutazione delle commissioni di giuria (che saranno 3: una per ogni sezione del concorso), procederà come sempre per quanto riguarda i premi letterari di Swanbook. Verranno seguiti diversi step di valutazione che porteranno alla selezione di 20 opere di poesia, 10 racconti e 5 romanzi che saranno ammessi alla fase finale del concorso e concorreranno per la vittoria e l'assegnazione dei premi.

Il percorso che porterà all'assegnazione dei Premi Terriroio & Cultura sarà analogo a quello seguito nell'edizione 2023. Verranno selezionati per ogni categoria una quindicina di nominativi per categoria che man mano verranno scremati, fino a ridursi alle tre donne in nomination per ciascuna sezione dei premi.



Per avere informazioni dettagliate sul concorso letterario:

eventiculturali.swanbook.eu/

eventiculturali.swanbook.eu/ped2024---bando-e-scheda-adesione.html