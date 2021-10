CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

88.88 - ottava edizione - dall'8 ottobre 2021 all'8 febbraio 2022

Un’edizione speciale ricca di novità per festeggiare l’ottavo anno del Concorso 88.88.



8.888 caratteri per vincere 888 euro, una prestigiosa stilografica Aurora 88 e un taccuino in carta pregiata Grafiche Tassotti, l’azienda che per il primo anno è partner del concorso insieme ad Aurora, Aurea Signa e Officina della Scrittura, partner dal debutto del concorso nel 2014. L’Associazione culturale YOWRAS presenta l’ottava edizione al Salone del Libro 2021.

E’ un’edizione speciale del Concorso 88.88 quella che inizia l’8 ottobre 2021 e termina l’8 febbraio 2022. Per l’ottava volta l’Associazione YOWRAS Young Writers & Storytellers propone agli appassionati della scrittura breve la sfida degli 8.888 caratteri da non superare.

Ai partner storici, presenti dalla prima edizione, Aurora, Aurea Signa e Officina della Scrittura, si affianca Grafiche Tassotti per rendere l’edizione numero otto ancora più ricca.

Di anno in anno la partecipazione e il gradimento da parte degli appassionati della scrittura breve sono aumentati, e molti sono coloro per cui ogni nuova edizione del concorso è un appuntamento da non perdere.

Premi prestigiosi dedicati a chi ama scrivere sono messi a disposizione dei vincitori e degli autori meritevoli di menzione speciale. Il numero otto contraddistingue, come sempre, ogni elemento del concorso, dal numero dei giudici alla quota per partecipare, dai premi in denaro, 888,00 euro per il primo classificato, 88,00 per il secondo e 8,00 per il terzo, al numero dei vincitori.

Otto sono le stilografiche e penne messe a disposizione da Aurora, tra cui due Aurora 88.

Il premio per il primo classificato è una stilografica Aurora 88 a cartuccia o a converter, corpo in resina nera con cappuccio placcato oro laminato.

Il premio per il secondo classificato è una penna a sfera Aurora 88 con cappuccio placcato oro laminato, corpo in resina nera.

Il terzo classificato riceve una stilografica con corpo e cappuccio in lacca lucida bordeaux e finiture dorate, pennino in oro massiccio 14 kt.

Il premio per gli autori che si classificano dal quarto all'ottavo posto è costituito da una penna a sfera interamente dorata con finiture dorate.

Grafiche Tassotti mette a disposizione degli gli otto vincitori e degli autori meritevoli di menzione speciale i suoi taccuini cartonati in carta pregiata, rivestiti esternamente e nei risguardi con carta decorata 120 gr, segnalibro e capitello in coordinato.

Domenica 17 ottobre alle 11.00 all’interno del Salone Internazionale del Libro, presso la sala Arancio, l’Associazione culturale YOWRAS presenta l’edizione numero otto appena iniziata con un incontro dal titolo “Otto finalmente!”.

Attraverso particolarità e aneddoti che hanno reso speciali le edizioni precedenti e una panoramica sui temi trattati negli anni dai racconti ricevuti viene ripercorsa la storia del concorso fino all’importante traguardo dell’ottavo compleanno.

Il valore totale dei premi è di 4.000,00 euro.

Il regolamento completo dell’ottava edizione del Concorso 88.88 è pubblicato sul sito www.yowras.it

I racconti, editi oppure inediti, a tema libero, possono essere inviati, entro il giorno 8 febbraio 2022, all’indirizzo e-mail [email protected]

www.yowras.it - www.facebook.com/YOWRAS - #concorso8888



Aurora

Sito internet: www.aurorapen.it

FB: Aurora Pen

IG: @aurorapenofficial - @officina_della_scrittura

IN: Aurora Pen

Tassotti

Sito internet: www.tassotti.it

FB: Grafiche Tassotti

IG: @grafichetassotti #tassottipaper

IN: Grafiche Tassotti