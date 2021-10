Stamattina il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca ha adottato il bilancio di previsione 2022/2024, che dovrà successivamente essere approvato in via definitiva dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano: la proposta del bilancio di previsione, che vale complessivamente € 241.289.849,63, è avvenuta alla presenza del Capo di Gabinetto dott. Franco Roccaforte, del Dirigente dott. Salvo Puccio e della Segretaria Generale dell’Ente Avv. Maria Angela Caponetti.

La Città Metropolitana di Messina approva la proposta di strumento contabile, pur in presenza delle enormi difficoltà legate alla epidemia da COVID-19, prima tra gli Enti di Area Vasta dell’intero Paese.

Si tratta dell’ultimo atto di una intensa attività, che ha visto l’approvazione del Conto consuntivo 2019, del bilancio pluriennale 2020/2022 e di quello 2021/2023 mettendo in sicurezza l’Ente dal punto di vista finanziario e consentendo l’utilizzo di quelle importanti risorse, che, pur essendo nella disponibilità dell’Ente, negli anni scorsi non erano utilizzabili per la mancanza di bilancio, e che oggi consente di prevedere oltre 120 miliardi di euro per investimenti in conto capitale.

Nello stesso tempo è la testimonianza dello straordinario lavoro di reperimento di risorse, di razionalizzazione degli uffici realizzato in questi anni dall’azione politica del Sindaco Metropolitano da una parte e dalla competenza ed efficienza dell’apparato tecnico-amministrativo dell’Ente dall’altra, che hanno consentito tra l’altro la stabilizzazione dei precari storici dell’Ente. “Questo Ente”, ha dichiarato De Luca “può finalmente ricominciare a fare le cose per cui esiste: fornire servizi ai cittadini, progettare e realizzare infrastrutture per il territorio, fare la manutenzione ed assicurare la sicurezza di scuole superiori e strade provinciali”.