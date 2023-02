Andrea Pimpini è un cantante, cantautore e produttore italiano. La sua carriera è iniziata al Festival di Romics del 2017, quando ha cantato davanti a più di 5.000 persone. Dopo aver pubblicato le proprie canzoni, nel 2019 i live stream di Andrea vengono condivisi dalle più importanti testate giornalistiche italiane come Sky TG24, All Music Italia, RAI 2, Optimagazine, ecc. Il successo più significativo arriva nel 2021, quando Andrea si posiziona al terzo posto nella classifica degli streaming musicali live di Billboard, in collaborazione con Bandsintown. Il cantante rimane in cima alla classifica per 3 settimane. Nel 2022, dopo un tour in Abruzzo e un'intervista esclusiva per IlMessaggero, uno dei quotidiani più venduti in Italia, il nuovo singolo di Andrea viene trasmesso nelle principali metropolitane e aeroporti italiani grazie a una collaborazione tra TelesiaTV e Festa della Musica 2022.

"Ocean Eyes"

"Sitting on the Clouds"

"Stella Nel Cielo"

Quando Cammini Per Strada

Sitting on the Clouds (Live Acoustic)

Every Breath

I'll Stay by the Window

Amore Ciao

Good People Die

That Memory