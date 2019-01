In arrivo il sequel di Venom. Riuscirà Venom 2 ad avere lo stesso successo della prima pellicola?

Venom, il film diretto da Ruben Fleischer con protagonista Tom Hardy, è stato giudicato piuttosto negativamente da critica e pubblico. In ogni caso, gli 850 milioni di dollari incassati dalla pellicola in tutto il mondo hanno però convinto la Disney a produrne un secondo episodio.

L'adattamento cinematografico del nuovo film basato sul fumetto creato da David Michelinie e Todd McFarlane per la Marvel non sarà però diretto da Ruben Fleischer, impegnato nella regia di un altro film. Non è ancora noto il nome del sostituto.

Confermata, invece, la sceneggiatrice Kelly Marcel, nonostante siano stati in molti ad avere forti perplessita sul protagonista, rappresentato in maniera diversa rispetto al fumetto, più desideroso di unirsi a Spider Man, piuttosto che comnbatterlo.

Rivedremo comunque Tom Hardy nella doppia veste di Eddie Brock e Venom e Michelle Williams in quella di Anne Weying.

La data di uscita nelle sale americane è prevista per l'ultimo trimestre del 2020.