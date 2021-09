Per porre fine ai disagi degli utenti, praticamente impossibilitati a parlare, via telefono con i dipendenti comunali, giacché quasi tutte le linee sono in tilt, l’Amministrazione ha deciso di “rivoluzionare” l’intero sistema telefonico e con una spesa di 88 mila euro realizzerà un impianto all’avanguardia.

Ad eseguire l’appalto, comprensivo di assistenza per 24 mesi sarà la ditta Explorer Informatica s.r.l. di Messina, che ha avuto un affidamento diretto tramite la piattaforma Mepa.

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica gli edifici comunali sono dotati di cablaggio ormai deteriorato in più punti così da pregiudicare la continuità di connessione dei dispositivi collegati in rete. Il nuovo sistema prevede nuovi telefoni e una rete wireless all’interno degli uffici comunali, compresa quelli della Polizia locale a Ciantro.

Diminuisce ancora il numero dei positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, oggi in città sono 124 i milazzesi risultati positivi al tampone, sedici in meno rispetto a venerdì scorso.