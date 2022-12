Twitter, almeno per le versioni app Android e iOS, ha iniziato a rendere disponibile la funzione che visualizza il numero di visualizzazioni per ogni singoli tweet. La novità annunciata un paio di giorni fa è disponibile anche per gli utenti del web.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.