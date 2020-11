Domenica, anche i piloti della MotoGP potranno cimentarsi con il circuito internazionale dell'Agarve per il GP del Portogallo, con i suoi quasi 1.500 metri di rettilineo, se si considera la curva 14 come il suo inizio.

Quello di Portimao sarà l'ultimo appuntamento della stagione 2020 e, dopo che il titolo di campione del mondo è stato assegnato a Mir nella gara sul circuito di Valencia disputatasi la scorsa settimana, alcuni dei piloti in gara lotteranno per contendersi il titolo di vice campione.

Ad avere più chance sono Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) e Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), ma non è detta l'ultima parola anche per Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), Andrea Dovizioso (Ducati) e Pol Espargaro (KTM).





The man to beat at Portimao! 💪@JohannZarco1 fastest for @esponsoramagp! 🔥#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/egzoryAcOx