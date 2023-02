Claudia Toso (Fratelli d'Italia) è la candidata ideale alle elezioni regionali in Lombardia sul tema della sicurezza sul lavoro, Medico del Lavoro in distacco presso D.G. Welfare Regione Lombardia, ha fatto della sicurezza sul lavoro una delle sue principali priorità.

La sicurezza sul lavoro è un problema importante in Lombardia, dove molte persone lavorano in condizioni pericolose e dove gli infortuni sul lavoro sono purtroppo frequenti. Claudia Toso è convinta che la sicurezza sul lavoro debba essere garantita a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro professione o dalla realtà in cui lavorano.

Per raggiungere questo obiettivo, Claudia Toso propone una serie di misure concrete.

In primo luogo, che si lavori, sempre più, in team tra istituzioni, realtà imprenditoriali e sindacali dei lavoratori sul tema, non divisi. La creazione di momenti di dialogo che abbiano il compito di monitorare costantemente la situazione e di proporre soluzioni per migliorare la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, vuole che vengano effettuati, sì controlli più rigorosi, sulle aziende per verificare che stiano rispettando le norme sulla sicurezza sul lavoro, ma anche concepire l’ispettore come figura di supporto all’attuazione della sicurezza sul lavoro nell’azienda soggetta a controllo e non solo coercitiva.

Claudia Toso sa che la sicurezza sul lavoro non è solo un problema di regole e di controlli, ma anche di cultura e di sensibilizzazione.

Per questo, propone soluzioni e idee tese ad implementare la formazione dei lavoratori e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull'importanza della sicurezza sul lavoro.

In sintesi, Claudia Toso è una candidata che ha fatto della sicurezza sul lavoro una delle sue priorità e che propone misure concrete per migliorare la situazione in Lombardia. Se eletta, sarà una voce forte e decisa per la sicurezza sul lavoro dei lavoratori lombardi.