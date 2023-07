NAPOLI - (Ernesto Genoni) - In collaborazione con la Federico II di Napoli un nuovo appuntamento del Luglio musicale della Nuova Orchestra Scarlatti. L'appuntamento è per martedì 25 luglio prossimo con inizio alle ore 20:00. Nella serata, al Cortile delle Statue della Federico II di Napoli in Via Paladino 39, un concerto dal titolo “Napoli Capitale”.

È - si legge nella nota - un ricco e brillante programma sinfonico-vocale con la Sinfonia d’opera di Paisiello; l’esilarante Maestro di cappella di Cimarosa, dove l’Orchestra mette in scena se stessa; la Prima Sinfonia di Haydn, piccolo capolavoro composto quando il giovane austriaco era allievo del nostro Nicola Porpora; il Rossini ‘napoletano’ della Sinfoniae della Cavatina di Figaro dal Barbiere di Siviglia; e una movimentata versione orchestrale della Csárdás, invenzione gitana del napoletano Vittorio Monti.

Al fianco della Nuova Orchestra Scarlatti, il baritono Juan Possidente nei panni del Maestro di cappella di Cimarosa e in quelli dell’irresistibile Figaro rossiniano. Dirige il concerto Francesco Aliberti.

Biglietto euro 10.00 al botteghino da un’ora prima del concerto.

Mercoledì 26 luglio, per il ciclo Musica nei Musei UNINA realizzato in collaborazione con il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche della Federico II, si svolgerà la ‘passeggiata musicale’ dei Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti al Museo di Antropologia (ore 11.00, Napoli – Via Mezzocannone, 8). Ingresso gratuito.