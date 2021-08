Da qualche settimana a Porto Rotondo (SS), chi cerca la location perfetta per vivere un tramonto unico, dall'aperitivo all'after dinner passando per una cena da sogno, trova, sul Molo di Levante, YC Fino Garden.

E' un ambiente che emoziona: una lounge terrace moderna e eclettica, che punta, oltre che su una location magnifica, anche sulla direzione artistica e musicale di Nello Simioli e della sua Cogito Communication, per garantire un alto livello qualitativo della musica e delle performance live.

E poi c'è il cibo, anch'esso eccellente. La proposta gastronomica dello chef manager Marco Mainardi è incentrata sul pesce. Si potranno gustare cruditè di ogni genere, con il migliore pescato del giorno e pizza, per gli amanti di un classico italiano che mette d'accordo il mondo. E spesso arrivano come guest chef stellati d'eccezione. E' capitato qualche settimana fa ai fratelli Cerea del celebre da Vittorio di Brusaporto (Bergamo).

Lo stesso Nello Simioli, uno dei dj simbolo del sound internazionale nei club più 'up', è in console al YC Fino Garden ogni venerdì, mentre il dj resident è l'esperto Andrea Gambardella. Gambardella è uno dei massimi esponenti del suono partenopeo, noto per essersi esibito nei migliori club e beach club di Capri, Ischia, Positano, Sorrento… ma anche Londra e Parigi.

A proporre YC Fino Garden sono Claudio Finetti, Marco Mainardi e Luca Becchetti, un gruppo già noto per i successi ottenuti con il Fino Beach di Cala Sassari a Golfo Aranci. Con loro, ecco Philipe Renault, uno dei personaggi chiave delle notti smeraldine degli ultimi 30 anni e anche Paolo Gagliardi, noto ed esperto imprenditore nell'entertainment business.

YC Fino Garden

Molo di Levante 0725 Porto Rotondo (SS)

Info e prenotazioni 3425539991

https://www.instagram.com/yc_finogarden/