Un appuntamento speciale per omaggiare la 60esima edizione della storica kermesse

Anche quest’anno tra gli appuntamenti “speciali” che animeranno le giornate sanremesi sarà presente il team de Il Cantagiro per la presentazione della “Compilation 2023” giovedì 9 febbraio dalle ore 17:30 alle 21:00 presso il Mamely, in via Gioberti 37.

Si esibiranno sul palco i vincitori dell’ultima edizione, la band marchigiana degli XGiove insieme a tutti i finalisti delle categorie in gara, e non ultimo altri artisti che, con i loro brani, sono stati scelti dalla giuria per essere inseriti in questa compilation celebrativa per 60esima edizione della storica kermesse.

Una serata che si interseca perfettamente nell’atmosfera sanremese e che contribuisce a rinforzare il sodalizio con il Festival; entrambe le manifestazioni canore sono considerate le più importanti in assoluto del nostro panorama musicale, pilastro portante per gli artisti e la musica del nostro paese, veicolata anche all’estero, nonché eventi mediatici e di spettacolo a 360°. Due storie che camminano parallele e che hanno contribuito allo sviluppo culturale e sociale dell’Italia.

Il Patron Enzo De Carlo ed il Direttore Artistico Elvino Echeoni hanno saputo traghettare la kermesse fino ai giorni nostri con spirito di innovazione e ricerca continua di giovani talenti musicali, mantenendo inalterata la qualità degli artisti presentati ed il fascino di una manifestazione itinerante, formula rimasta intatta fin dagli esordi.

Tutto lo staff sarà presente alla serata speciale dove, oltre alle esibizioni dei vincitori, ci sarà modo di ripercorrere alcuni momenti storici e tantissime curiosità che ruotano intorno al mondo de Il Cantagiro e non mancherà la presenza attiva sui social grazie ai “canali dedicati” dove si potranno postare commenti e contenuti. Un’occasione da non perdere per conoscere a fondo la straordinaria storia della storica kermesse, e lasciarsi trasportare da questa “corrente” di note che sta invadendo la riviera sanremese.





