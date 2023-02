Un San Valentino da vivere - Fusion @ Shabu Como; al caldo @ The Beach - Sharm; Rasul @ Gardacqua (VR); hip hip con Dj K-Cut @ Circus Brescia; in musica con Danesi in love @ Fam - Desenzano (BS)



San Valentino Fusion @ Shabu Como

Shabu Como (Via Morazzone 9, info +39 031 2740954) che di solito il martedì è chiuso, il 14/02, per San Valentino è eccezionalmente aperto ed è pronto ad accogliere La mission di Shabu, ristorante giapponese & fusion a Como, è quella di unire la cucina giapponese a tutte le peculiarità e i sapori della cucina italiana. Lo staff in cucina e in sala ogni giorno lavora per sperimentare nuovi abbinamenti e inserire tante novità nel menù, che è in continua evoluzione. Da Shabu a Como è possibile assaggiare 40 roll, con abbinamenti fuori dal comune e pure proposte di sushi vegetariane e vegane create appositamente per chi non mangia pesce. E' anche possibile godersi un Open Sushi, oppure tanti piatti a base di carne cruda o scottata, proveniente da una filiera controllata e garantita. Anche la carne di Shabu è abbinata a salse e spezie per abbinamenti inediti. Tra i piatti simbolo di questo spazio in costante evoluzione, ci sono gunkan alla carbonara, un piatto fusion che più fusion non si può.



San Valentino al caldo @ The Beach Luxury Club c/o Domina Coral Bay - Sharm

Da sempre al The Beach Luxury Club (https://www.thebeachluxury.com/), realtà perfetta per vivere giornate e serate tra musica, cibo d'eccellenza e stile, la festa degli innamorati fa rima con relax e momenti da passare con la propria metà. Come? Rilassandosi chiacchierando a quattr'occhi, mangiando bene e ascoltando musica, anche fino a tardi. Non è infatti soltanto un luogo che propone spettacoli con artisti, ballerini e performer attivi in tutto il mondo. Tra i tavoli e sul palco, a volte, ogni prendono vita dinner show da vivere... tra una portata e l'altra. Altre volte invece, ed è il caso del 14 febbraio '23, San Valentino, il romanticismo diventa unico protagonista, insieme alle dolci note di live music proposta in forma di piano bar. Perché The Beach Luxury Club celebra la magia del mare, in relax, senza vincoli. Dal mattino alla notte. Sulla spiaggia, a un passo dal mare mozzafiato di Sharm El Sheikh e dalla sua barriera corallina... non rilassarsi è impossibile.



San Valentino Rasul @ Gardacqua (Verona)

Un pomeriggio o un'intera giornata a Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago (045 627 0563 https://www.gardacqua.org) è sempre una buona idea. Per San Valentino, il 14 febbraio 2023, poi l'idea diventa irresistibile. Il centro, conosciuto per la sua filosofia che mette al centro le esigenze di ogni ospite, propone per la festa degli innamorati un Rituale di coppia Rasul. Si tratta di un cerimoniale di benessere orientale che mette insieme gli effetti benefici connaturati ai diversi elementi, combinando trattamenti, caldo ed essenze naturali. Rasul a Gardacqua, a Garda (VR) per San Valentino un'esperienza unica e sensoriale da vivere insieme. Le opzioni sono due Sweet Love e Smeraldo, entrambe pensate per vivere la feste degli innamorati in puro relax.



San Valentino hip hop @ Circus beatclub - Brescia con Dj K-CUT

Per fortuna si può vivere San Valentino anche in party scatebato, a Brescia... visto che il patrono è San Faustino (il 15). Il 14 febbraio al Circus beatclub - Brescia, è un romantico prefestivo... perfetto anche per chi romantico non è. C'è l'ormai cosolidato party Rehab, che mette in scena il ritmo elettronico e urban dei party internazionali. In console c'è uno special guest d'eccezione, ovvero Dj K-CUT, una vera leggena dell'hip hop. Originario di Toronto, è in realtà cresciuto nel Queens, a New York in una famiglia di musicisti e artisti. Nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti del calibro di Dj Premiere e Queen Latifah ed un suo brano, "What You Need", è stato campionato dalla celeberrima Madonna nel brano "Human Nature", pubblicato dalla popstar nel 1995.



San Valentino in musica @ Fam - Desenzano (BS) con "Danesi in Love"

Al Fam - Desenzano (BS), ristorante e meeting point d'eccellenza con vista sul Garda aperto tutto l'anno, volte ci si emoziona davvero. Capita ascoltando artisti di razza come Maurizio Danesi che torna in concerto per San Valentino, il 14/2, per l'appuntamento "Danesi in Love". Si cena alla carta, senza un menu guidato, così da innamorarsi dei piatti di Fam - Desenzano, cullati dalla voce di Maurizio Danesi e dalla sua speciale capacità musicale. Maurizio Danesi è infatti un cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), Maurizio Danesi ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l'Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.