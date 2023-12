Il singolo dell’artista estratto dall’album “Play the Joker” entra nel circuito radiofonico

“Conversation with the Devil” è il secondo singolo estratto dall’album “Play the Joker” uscito a marzo 2023, del polistrumentista e compositore Marco Bartoccioni, sui principali stores digitali e dal 27 ottobre nelle radio in promozione nazionale.

Con musica e testo di Marco Bartoccioni, il brano è stato prodotto e mixato da Paolo De Stefani su NASTRO, scelta fatta di proposito a sfidare il cambiamento generazionale musicale. Nasce come omaggio al grande ed unico Robert Johnson, colui che si può senza dubbio definire il vero pioniere del Blues, che è stato per Marco il perno più importante nel suo percorso musicale. Marco racconta con la sua personale visione, la più affascinante leggenda nella storia della musica, ovvero l’incontro tra Robert Johnson ed il Diavolo, nel quale strinsero il fatidico patto dove Johnson vendette la sua anima al Diavolo in cambio della capacità di suonare la chitarra come nessun altro. Johnson scomparve, e l’anno successivo riapparve dotato di una bravura e di un’espressività tale da lasciare tutti allibiti. Solo tre foto ufficiali ritraggono il vero Johnson e scrisse ed incise solamente 29 canzoni che rimangono tutt’ora nella storia della musica. Morì a 27 anni dando vita al famoso Club dei 27.

In sala di registrazione Marco ha volutamente suonato ogni singolo strumento cercando di trasmettere al massimo la sua passione per il “Blues”. Con un lavoro mirato ad unire concetto e visione, la OR Production (U.S.A.), dopo il primo singolo “I was Born Here”, crea per “Conversation with the Devil” un video in stile fumetto che dona una identità visionaria alla leggenda narrata.





Storia dell’artista

Marco Bartoccioni, compositore, poli-strumentista italiano. Con oltre 25 anni di attività discografica e concerti live in tutta Europa, USA e Russia, collabora con Teresa De Sio (ITA), Mike Greene (USA), Millie McLane (USA), Chad Cromwel (USA), Lecia Louise (AUS), Leszek Cichonski (PL) ed altri.

Marco Bartoccioni, esprime il sentimento per le sue radici italiane unito al suo amore per la musica del sud degli Stati Uniti con uno stile davvero unico suonando Lap Steel, chitarre e Pedal Steel in maniera molto particolare, fondendo il caratteristico Rock americano, il Blues ed il Soul, dando vita ad un vero suono nuovo ed originale.

Marco ha registrato la sua musica sia in Europa che negli Stati Uniti e partecipato a festival prestigiosissimi come il “Thanks Jimi Festival” (PL), “Rawa Blues Festival” (PL), il “Narcao Blues Festival” (IT), Las Wooda & Blues (PL), Gdynia Blues Festival (PL), Bluesonalia (PL), “Zenith Caeen Festival” (FR), “Campania Blues Festival (IT)…

Dall’inizio del 2023 costantemente in Tour con la Marco Bartoccioni Band, formata da:

Marco Bartoccioni: Voce, Lap Steel, Chitarre.

Marco Fiormonti: Basso.

Cris Kei: Batteria.

Discografia recente:

2016 - Nashville Session - Marco Bartoccioni

2019 - Puro Desiderio - Teresa De Sio

2022 - Steel Project - Marco Bartoccioni (Instrumental)

2023 - Play The Joker - Marco Bartoccioni

