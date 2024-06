Il brano dei due artisti sugli stores digitali e dal 18 giugno nelle radio

“Sempe pazzo ‘e te” è il nuovo singolo dell’artista e cantautore Nello Fiorillo, con la speciale partecipazione dell’attrice, showgirl e conduttrice Patrizia Pellegrino. Il brano è sui principali stores digitali e dal 18 giugno nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione ben strutturata, curata nei minimi dettagli, che strizza l’occhio alle radio, di forte ispirazione della grande musica d’autore napoletana conosciuta e stimata in tutto il mondo. Eleganza e sensualità in un brano che ancora una volta conferma l’estro, la maturità artistica ormai raggiunta a pieni voti e la personalità di Nello Fiorillo, impreziosito dalla collaborazione di Patrizia Pellegrino che si conferma artista poliedrica con una interpretazione vocale che dona al tutto un forte impatto emotivo.

“Sempe pazzo ‘e te” racconta di un amore impossibile tra due amanti con età diverse, ma tormentati da una viscerale e profonda passione che li porta ad incontrarsi anche di nascosto pur di vivere il loro momento. Ma lei decide di porre fine alla storia d’amore consapevole della giovane età di lui e lasciandolo quindi libero di poter vivere la sua vita.

