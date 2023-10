Gioele Pingitore (Diplomato in Odontotecnico all’IIS Carlo Urbani e Marketing Expert) e Giuseppe De Giorgio (Imprenditore e Media Buyer), fondatori di Dentista Avanzato, sono i nuovi volti del Marketing Odontoiatrico che stanno trasformando gli Studi Dentistici grazie al loro approccio innovativo.

Nel mondo dell’odontoiatria, l’importanza del marketing non può essere sottovalutata. Tuttavia, trovare strategie efficaci per generare nuove prime visite e aumentare la notorietà degli Studi Odontoiatrici può risultare una sfida complessa.

Dentista Avanzato si è rapidamente affermata come un punto di riferimento nel settore, grazie alla sua capacità di generare risultati concreti per gli Studi Dentistici.

Una delle principali specializzazioni è la generazione di nuove prime visite per gli Studi Dentistici in determinati trattamenti, aumentando la percentuale d’accettazione dei preventivi e ottimizzando la gestione degli appuntamenti.

Grazie a strategie di marketing mirate e innovative, l’azienda è in grado di individuare il target di riferimento di ogni studio e creare campagne personalizzate per attirare nuovi pazienti.

I risultati ottenuti sono tangibili: decine di casi studio testimoniano l’efficacia di questa metodologia, con centinaia di migliaia di euro generati per gli Studi Dentistici che hanno scelto di affidarsi a Dentista Avanzato.

Ma non è tutto, Dentista Avanzato si impegna anche ad aumentare la notorietà degli studi odontoiatrici, rendendoli visibili e riconoscibili nel panorama locale.

Grazie a una strategia di comunicazione integrata, che comprende la gestione dei social media, la creazione di contenuti di qualità e la pianificazione di eventi promozionali, l’azienda è in grado di far emergere gli studi dentistici dalla massa, posizionandoli come leader nel loro settore.

Ciò che rende Dentista Avanzato un’azienda unica nel suo genere è la sua attenzione per i dettagli e la sua capacità di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni Studio Odontoiatrico.

Ogni strategia di marketing viene creata su misura, tenendo conto delle caratteristiche distintive di ogni studio e delle sue ambizioni di crescita. Inoltre, l’azienda offre un supporto costante e una consulenza personalizzata, garantendo un rapporto di fiducia e collaborazione con gli studi dentistici.