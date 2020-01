Assegnati nella notte i prestigiosi American Society of Cinematographers Awards, i premi con cui il sindacato dei direttori della fotografia elegge le migliori prestazioni professionali dell'anno sia in ambito cinematografico che televisivo.

I verdetti degli ASC Awards sono molto attesi da coloro che lavorano sulle previsioni degli Oscar, dato che su 33 edizioni 14 volte il vincitore di questo premio ha vinto poi anche l'ambita statuetta nella categoria Miglior fotografia.

Quest'anno ha trionfato il maestro Roger Deakins per il dramma bellico 1917 dopo aver dominato la Stagione dei premi per questa specifica categoria, dato che ha al suo attivo per questo film numerosi riconoscimenti assegnati dalle associazioni dei critici americani: dal National Board of Review ai Critics Choice Awards.

Con questo premio si rafforza la leadership di 1917 ai prossimi Oscar partendo favorito nelle categoria miglior regia, miglior montaggio sonoro, miglior fotografia.