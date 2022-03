Parlando di pandemia, alcune volte, fa sempre enorme piacere scoprire di essersi sbagliati. Speriamo sia così, anche in questo caso.

Negli ultimi giorni, i dati giornalieri comunicati dal ministero della Salute indicano un'inversione di tendenza nella diffusione del contagio che sembrerebbe aver interrotto la sua discesa e ripreso a salire, cosa che poi farebbe riprendere la triste "trafila" che abbiamo imparato a conoscere: nuovi casi, nuove ospedalizzazioni, nuovi ricoveri in terapia intensiva, nuovi decessi.

Con il venir meno, parzialissimo rispetto ad altri Paesi, delle restrizioni messe in atto fino a poco tempo fa, il numero dei contagi in Italia sembra aver ripreso a salire.

Lo stesso lo possiamo rilevare anche in un Paese che può essere definito di riferimento - per aver eliminato qualsiasi restrizione - come il Regno Unito, dove il dato settimanale relativo ai nuovi contagiati indica un aumento del +28,2%, così come quello dei ricoveri, +1,6%, con quest'ultimo che nel corso dei prossimi giorni potrebbe riprendere a crescere con maggior forza.

Lungi dal voler fare il menagramo, queste valutazioni, che chiunque può verificare, suggerirebbero un richiamo alla prudenza da parte delle istituzioni... non solo da parte di chi governa, ma anche da parte di chi sta all'opposizione.

Questa è la campagna degli ultimi due giorni promossa via social dalla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni:

Il Green Pass è una misura inutile che non ha limitato in alcun modo il contagio, mentre ha danneggiato pesantemente il sistema economico. Basta tentennamenti e perdite di tempo: questo provvedimento va abolito immediatamente.Dall'emergenza sanitaria a quella energetica, il governo su una cosa resta coerente: la colpa è sempre e solo degli italiani.Uno Stato giusto è quello che nei momenti più difficili aiuta in ogni modo possibile i cittadini. In Italia avviene l'esatto contrario: più la situazione è complicata e maggiori sono le limitazioni imposte. Tra stati di emergenza e patrimoniali è così che il Governo intende risolvere i problemi?Gli stessi virologi che il mainstream ha esaltato per mesi, finché in linea col governo, adesso si schierano per l'abolizione delle restrizioni. Come mai ora Speranza & Co. hanno smesso di ascoltarli? Non sarà che le loro scelte sono ormai dettate esclusivamente da motivi politici e non sanitari? Il certificato verde deve essere abolito subito. Basta prese in giro.Da una parte gli aumenti spropositati di bollette, benzina e spesa. Dall’altra una sinistra aliena che pensa a patrimoniali, Ius Soli e restrizioni che continuano a paralizzare la Nazione. Ormai vivono totalmente in un’altra galassia.

Sperando che la ripresa dei contagi sia solo un fuoco di paglia, nel caso invece non lo sia, pensate che chi ha rilasciato le precedenti dichiarazioni prenda atto dei propri errori e agisca poi di conseguenza?