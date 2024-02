Ai premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ha trionfato Oppenheimer in 7 categorie tra cui miglior film e miglior regia.

5 premi per Povere Creature! tra cui miglior attrice assegnato ad Emma Stone.

Tra i verdetti interessanti spicca sicuramente quello per la categoria Miglior film d’animazione laddove Il ragazzo e l'airone ha battuto Spider-man: Across the Spider-Verse che proprio ieri aveva dominato gli Annie Awards vincendo in 7 categorie.

Questa vittoria ai BAFTA da parte di Hayao Miyazaki rende incerta la partita per gli Oscar. Tenendo bene a mente che Il ragazzo e l’airone ha anche dalla sua parte il Golden Globe, mentre il suo rivale ha vinto il Critics Choice Award.

Per la Miglior sceneggiatura non originale poi American Fiction replica il verdetto dei Critics Choice Awards e diventa il frontrunner di questa categoria, battendo i favoriti della vigilia Oppenheimer e Povere Creature!