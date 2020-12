È attivo da oggi il portale lo spazio partecipa ora del portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it da cui è possibile generare il codice per partecipare alla Lotteria degli scontrini, come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2017.



Lotteria degli scontrini: cos'è

La lotteria degli scontrini non costa nulla perché è collegata ai normali acquisti.

Possono partecipare solo i maggiorenni residenti in Italia semplicemente acquistando – in contanti o non – beni o servizi presso esercizi commerciali.

Partecipare alla lotteria è facile: basterà procurarsi il codice lotteria e mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto. Così, lo scontrino elettronico consentirà di partecipare alla lotteria.

Per ogni euro speso si otterrà un biglietto virtuale fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi fare fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.

Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico si potrà partecipare ad entrambe le estrazioni.