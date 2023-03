Borse nuovamente in calo dopo gli scorsi giorni. la responsabile di questo calo è la banca svizzera Credit Suisse, azioni della banca che oggi soco crollate del 24,2%. Ciò ha creato in tutto il mercato europeo e non il panico. Oltre a Milano soffrono anche le altre principali borse europee, tra cui: Londra -3,81%; Parigi -3,58%; Francoforte -3,25%; Madrid -3,31%. Oltre all'Europa, soffre, pero anche l'America, con Wall Street che registra perdite intorno al 2%.