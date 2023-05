Elezioni comunali, maggio 2023: dopo la chiusura dei seggi alle 15 di lunedì l'affluenza è stata del 59%, una diminuzione di tre punti rispetto al 62% delle precedenti elezioni amministrative.

Tra i 595 comuni coinvolti che vedono interessate oltre 4 milioni di persone, ci sono 18 capoluoghi di provincia, tra cui Ancona, unico capoluogo di regione. Ad Ancona, l'affluenza alle elezioni comunali è leggermente superiore rispetto alla precedente tornata elettorale, con il 54,95% rispetto al 54,60%.

Nella provincia di Ancona, l'affluenza degli elettori alle urne è invece leggermente inferiore rispetto al precedente, con il 55,51% rispetto al 56,61% precedente. A livello regionale, il 57,01% degli aventi diritto ha votato per i 15 comuni, quasi due punti in meno rispetto alle precedenti elezioni (58,76%). Tra i comuni marchigiani con più di 15.000 abitanti in cui si vota, vi sono Falconara Marittima, Porto Sant'Elpidio e Grottammare, oltre ad Ancona.

A Pisa, con i dati di 83 sezioni su 86 disponibili, l'affluenza alle urne alla chiusura alle 15 è del 56,29%. Ieri sera alle 23, l'affluenza registrata era del 45,25%. Alle precedenti elezioni comunali del 2018, Pisa aveva registrato un'affluenza del 58,58%.

In Toscana, con i dati da tutte le 413 sezioni, l'affluenza definitiva alle elezioni comunali alla chiusura delle urne alle 15 è del 58,14%. Ieri sera alle 23, l'affluenza registrata era del 46,49%. Alle precedenti elezioni comunali del 2018, la Toscana aveva registrato un'affluenza del 59,64%.