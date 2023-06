Il singolo sui principali stores digitali anticipando il disco “Completo”.

Dopo Equilibrio prodotto da One Mil uscito negli store digitali a marzo 2023, Tuono, rapper Italo-Svizzero che si era presentato sul mercato italiano nel 2021 con il brano Come Prima, pubblica il singolo Tre di Notte ufficializzando l’uscita del disco che si chiamerà “Completo”.

Il disco, primo ufficiale per l’artista classe ’85, arriva dopo un periodo personale difficile che ha portato Tuono a un forte cambiamento e un grande processo di ricercar interiore. Lui stesso spiega: “Oggi mi sento completo, sia a livello umano che lavorativo. Ho finalmente raggiunto un perfetto equilibrio interiore e non potevo che chiamare il disco in questo modo. Anche i primi due singoli sono legati a questo. Tre di notte, che apparentemente è un brano d’amore come tanti, nasconde il mio essere diverso nei confronti delle relazioni tossiche e in generale nei confronti di chi non mi apprezza o rispetta. Il titolo non è solo legato al fatto che questa donna mi ha cercato di notte. Ma anche al fatto che la notte nasconde un lato romantico e nascosto. Di notte penso tanto ed è uno dei momenti in cui sono più creativo.”Tre di Notte, prodotto da Rio (produttore di Basilea di origini Siciliane), parla di una storia finita. Nel pezzo Tuono vorrebbe tornare con una donna che lo ha lasciato e quando questa donna effettivamente ritorna, scrivendogli in piena notte, è lui a non volerla più. Il brano descrive situazioni comuni in cui moltissime persone potrebbero immedesimarsi. Il desiderare ossessivamente qualcuno, rendendosi poi conto che non ne vale la pena. Il video, diretto da Swisscut Films, segue il filo conduttore del brano proponendo atmosfere notturne e soft, usando colori riflessivi come il blu, il rosso e il viola.



Biografia

Tuono è un rapper che nasce nel 1985 a Basilea, in Svizzera. Registra la sua prima traccia nel 1999 restando ancorato al rap underground locale. Nel 2021 si propone sul mercato italiano con il singolo Come Prima che riscuote successo in radio e nei magazine di settore. Il suo primo disco ufficiale Completo uscirà alla fine del 2023 dopo la pubblicazione di alcuni singoli, fra cui Equilibrio e Tre di Notte. Tuono rappa in italiano con uno stile immediato e diretto prediligendo suoni moderni e freschi.

https://www.instagram.com/aliastuono/





Press&Media Relations – Selene Grandi

https://comdart.co.uk/