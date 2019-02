Il mondo impazzisce per gli occhiali italiani Dstyle di Domenico Auriemma

La storia di DStyle, sorprende soprattutto l’appeal che ha generato all’estero.

“Già il fatto di essere realizzato artigianalmente in Italia- dice Domenico – genera rispetto. Il vantaggio più grande per me che ho dei competitor forti con alle spalle marketing e nomi forti, è quello di poter realizzare sogni.

Gli altri hanno negozi nel mondo, io ho la personalizzazione. Il mio cliente non segue la massa, vuole il sarto degli occhiali. E da questo è derivato l’interesse da parte dell’Arab Fashion Week, che poi mi ha aperto le porte di tanti altri mercati”.

Da perfetto imprenditore con intuito, Ariemma è andato negli Emirati Arabi per farsi conoscere non solo dagli arabi, ma dal mondo dei top spender a livello globale.

E sono arrivati contatti importanti e la licenza di vendita per Galeries La Fayette, il colosso francese che ha punti vendita in tutto il mondo.