Giacomo Mareschi Danieli, CEO e Membro del Consiglio Esecutivo di Gruppo Danieli, è un ingegnere e manager italiano con una significativa carriera internazionale nel settore dell’acciaio. Laureatosi in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Milano nel 2005, ha esordito professionalmente proprio in Danieli, entrando a far parte nel 2006 di ABS (Acciaierie Bertoli Safau), una delle principali divisioni della multinazionale italiana specializzata nella produzione di impianti siderurgici.



Il percorso di Giacomo Mareschi Danieli nel settore siderurgico

La sua carriera è decollata rapidamente con esperienze internazionali che hanno ampliato le sue competenze e la sua visione globale. Dopo un iniziale periodo di crescita all’interno dell’azienda in Italia, Giacomo Mareschi Danieli ha proseguito la sua esperienza all’estero, lavorando per tre anni ad Abu Dhabi presso i cantieri di costruzione. Successivamente, si è trasferito in Ucraina: qui ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, inizialmente come Project Coordinator e successivamente come Manager Responsabile dell’impianto Interpipe Steel, consolidando ulteriormente la sua esperienza nella gestione di progetti complessi. Il suo percorso professionale lo ha poi portato in Thailandia, dove ha lavorato come Responsabile della macro-pianificazione presso Danieli Far East Ltd. In tale contesto, Giacomo Mareschi Danieli è diventato Chief Executive Officer nel giro di tre anni, dimostrando una capacità distintiva di guida e strategia in un mercato altamente competitivo.



Giacomo Mareschi Danieli: la nomina a CEO di Gruppo Danieli

Giacomo Mareschi Danieli è entrato a far parte nel 2009 del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Danieli. Al suo ritorno in Italia, ha assunto la direzione della divisione Plant Engineering, dove ha avuto un ruolo cruciale nel consolidamento delle attività commerciali per i progetti multi-linea. Ha gestito con successo le linee di prodotto delle divisioni Danieli Centro Cranes, Danieli Hydraulics, Danieli Environment System e Danieli Centro Metallics, contribuendo significativamente alla crescita e all’innovazione dell’azienda. Il suo impegno e la sua visione strategica sono stati riconosciuti nel 2017 con la nomina a CEO e Membro del Consiglio Esecutivo di Gruppo Danieli. Sotto la sua guida, l’azienda ha continuato a espandere la propria leadership nel settore dell’acciaio e a sviluppare soluzioni innovative per rispondere alle attuali sfide globali.