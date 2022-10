Il conflitto in Ucraina rischia di aprire uno scenario internazionale davvero pericoloso che solo il raggiungimento di un cessate il fuoco bilaterale può evitare.

Naturalmente, vanno avviate trattative multilaterali con Paesi come gli Stati Uniti, la UE, con il coinvolgimento della Cina che ha una grande deterrenza e capacità in termini di contrattazione.

Non dimentichiamo mai di essere, come Europa, una sorta di penisola del mondo mediorientale.

Per questo non dovremmo partecipare all'escalation militare ma proporci come mediatori accreditati nel contesto di una ricerca della PACE senza condizioni!

UNITI PER LA PACE E PER IL CESSATE IL FUOCO IN OGNI GUERRA OGGI PRESENTE NEL MONDO!