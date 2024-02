Nel cuore della tradizione italiana, Limori Bevande si distingue per la sua dedizione alla qualità e all'autenticità, tramandata da quattro generazioni. In questa intervista esclusiva, esploreremo la storia di successo dietro i loro premiati prodotti, le ambizioni future e l'eccitazione per un nuovo prodotto segreto. Con Flavio Moretti approfondiremo inoltre le motivazioni che li spingono a partecipare a un evento di rilievo come Il Salotto delle Celebrità in occasione del Festival di Sanremo e il loro legame personale con la musica, che riflette l'importanza culturale di questa manifestazione per l'Italia.

Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?

Ciao! Limori Bevande e’ un prodotto che continua la sua opera di sviluppo da più di 4 generazioni.. dal 1919 produciamo prodotti artigianali di altissima qualità cercando di mantenere viva la commercializzazione di prodotti “vintage” nel mercato odierno.

A testimonianza di questo sono arrivati i premi di Gambero Rosso come prodotti Top Italian Food ed inseriti nella guida.

Nello specifico sono 3 anni consecutivi che riceviamo l’attestato di Miglior Cedrata e Miglior spuma.

Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti chevorresti anticipare?

Limori bevande e’ in continua evoluzione... la ricerca e lo studio di nuove bevande e bottiglie e’ sempre in corso! Al momento stiamo lavorando su un nuovo prodotto da inserire nella nostra gamma... ma e’ top secret per ora.



Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?

Partecipiamo a questo evento che accompagna il Festival di Sanremo perché credo che si sposi molto con la storicità e le caratteristiche dei nostri prodotti.

In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?

Personalmente seguo moltissimo il mondo della musica.. il festival di Sanremo e’ il palcoscenico più importante che abbiamo nel nostro Paese e per questo vetrina di qualità per tutti coloro che vi partecipano. Non voglio sbilanciarmi con le simpatie e preferenze ma sono curiosissimo di vedere le numerose stelle che parteciperanno alle serate; non da ultime le esibizioni degli artisti emergenti.