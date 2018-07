Negli Stati Uniti d'America e più precisamente nella città di New Yor si sta lavorando per aprire entro giugno 2019 il Museo Nazionale di Storia e Cultura LGBTQ.

Nel mondo esistono solo 12 musei e archivi dedicati alla storia dei diritti civili LGBTQ.

La maggior parte di essi si trova negli Stati Uniti d'America e in Canada e solo 2 in Europa. Nessuno in Italia.

I musei in Europa sono l' IHLIA LGBT Heritage ad Amsterdam ed il Schwules Museum a Berlino.