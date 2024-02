Ai premi assegnati dal sindacato americano degli scenografi, gli Art Directors Guild Awards (ADG), Povere Creature! ha battuto il suo rivale Barbie nella categoria Best Fantasy Film rendendo incandescente la gara per gli Oscar nella categoria Best Production Design, visto e considerato che questi due film hanno conquistato il maggior numero di candidature tra i premi assegnati dalle associazioni dei critici americani.

Tra gli altri vincitori spiccano: Ruth De Jong per Oppenheimer (Best Period Film), Suzie Davies per Saltburn (Best Contemporary Film), Patrick O’Keefe per Spider-man: Across the Spider-Verse (Best Animated Film).