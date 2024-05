Origini e ispirazione dietro la borsa Birkin

La borsa Birkin è forse la più famosa di tutte le creazioni di Hermès. Ma ciò che rende questa borsa così speciale è la sua storia unica di ispirazione. Nel 1984, alcune fonti dicono 1983, l’amministratore delegato e direttore artistico di Hermès Jean-Louis Dumas si sedette accanto all’attrice e cantante Jane Birkin, madre dell’altrettanto famosa Charlotte Gainsbourg, in un volo da Parigi a Londra. Durante una conversazione vivace e brillante, si accese una scintilla nel momento in cui l'agenda di Jane cadde, disperdendo i suoi appunti. "Nessuna borsa e agenda al mondo può contenere tutti i miei fogli”. L’attrice lamentò la difficoltà di trovare una borsa abbastanza spaziosa per contenere tutto ciò di cui aveva bisogno. Questo incontro casuale ispirò Dumas a creare una borsa appositamente per lei.

Realizzata interamente a mano in Francia, ogni Birkin richiede dalle 18 alle 25 ore di lavoro da parte di un artigiano dedicato, che appone la propria firma. La borsa è disponibile in una gamma di materiali lussuosi, tra cui pelle di mucca, vitello, struzzo e coccodrillo, offrendo agli amanti di Hermès un'ampia scelta.

Ogni borsa Birkin è realizzata esclusivamente a mano da un unico artigiano che impiega dalle 18 alle 48 ore di lavoro. Prodotta in diverse dimensioni, da quella mini fino al formato borsone da viaggio, è realizzata con pellami diversi. I più pregiati? Coccodrillo, struzzo e pitone. Oggi è realizzata in un’ampissima palette di colori e si presta continuamente a nuove sperimentazioni. Dalla Birkin Cargo, multiuso con tasconi, alla Birkin Faubourg, ispirata alla vetrina del mitico negozio di Hermès in Faubourg Saint-Honoré a Parigi.



L'evoluzione della borsa Birkin nel corso degli anni.

Il costo per una Birkin varia da 8.000 euro, fino ad arrivare a più di 120.000. Una Birkin di pelle di coccodrillo e impreziosita da diamanti è stata battuta all'asta nel 2005 per 65.000 dollari. Nel 2016 la versione "Nilo Crocodile" è stata venduta da Christie's per 300.168 dollari, e nel 2017 ad Hong Kong una stessa versione è stata venduta per 368.000 dollari, diventando la borsa più cara mai venduta. Le ordinazioni per speciali modelli di Birkin possono superare anche i due anni di attesa, prima di essere evasi. Nel corso del tempo, Hermes ha ampliato la sua gamma di prodotti, includendo accessori, abbigliamento, profumi e, naturalmente, borse.

Tuttavia, è stato solo negli anni ’30 che l’azienda ha presentato la sua prima borsa da donna, la borsa “Sac à dépêches,” in seguito ribattezzata Kelly in onore di Grace Kelly, l’iconica principessa di Monaco.



Lo status iconico della borsa Birkin nel settore della moda

Più che una semplice borsa, la Birkin di Hermès è un simbolo di lusso ed esclusività. È diventata un riferimento essenziale nel mondo della moda, accendendo le passioni dei collezionisti e degli amanti della pelletteria pregiata. La Birkin rimane un oggetto di desiderio assoluto, che cattura l'ammirazione di tutti coloro che la incrociano. Riconoscibile per la sua forma svasata, i manici rigidi e la caratteristica patta, la Birkin è diventata un'icona della raffinatezza Hermès, insieme alla borsa Kelly e ai quadratini di seta. La sua popolarità è tale da ispirare molti stilisti a proporre le proprie reinterpretazioni. La borsa Birkin è uno degli accessori più iconici e ricercati al mondo. La sua fama è dovuta principalmente alla sua esclusività, al suo design elegante e al prestigio associato al marchio Hermès. Ma quali sono le curiosità che circondano questa borsa così ambita...

Una delle curiosità più interessanti riguarda la lista di attesa per acquistare una Birkin. Non è infatti possibile semplicemente recarsi in un negozio Hermès e comprarla, ma è necessario essere inseriti in una lista di attesa che può durare anche diversi anni. Questo fa sì che la borsa mantenga il suo status di oggetto esclusivo e desiderabile per le donne di tutto il mondo. La borsa Birkin di Hermès è senza dubbio uno degli accessori più iconici e ambiti nel mondo della moda e dello spettacolo. Questo lussuoso e pregiato articolo non è solo un simbolo di stile e status, ma è diventato una vera e propria leggenda, citata e ammirata in film, serie TV e video musicali di fama internazionale.

Tra le serie TV e i film che hanno reso omaggio alla borsa Birkin, possiamo citare titoli celebri come Sex and The City e Gossip Girl, dove le protagoniste sfoggiano con orgoglio quest'accessorio di lusso. Anche nel video musicale "Give It 2 Me" di Madonna, la borsa Birkin fa la sua comparsa, confermando il suo status di oggetto cult nella cultura pop. Ma non sono solo le produzioni cinematografiche e televisive a celebrare la Birkin: numerose celebrità del calibro di Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Pippa Middleton e Kate Moss sono diventate vere e proprie fan e collezioniste di queste borse esclusive. Victoria Beckham, ad esempio, è nota per possedere una Birkin per ogni colore disponibile, dimostrando il suo amore per questo accessorio di lusso senza tempo. Il clan Kardashian, famoso per il suo stile glamour e sfarzoso, non poteva certo restare indietro. Kim Kardashian e Kylie Jenner hanno condiviso sui social media immagini dei loro guardaroba pieni di Birkin, alcune delle quali addirittura personalizzate da artisti di fama mondiale. Khloé Kardashian, invece, ha immortalato la figlia mentre gioca con una montagna di borse Hermès, confermando che la passione per la Birkin è una vera e propria eredità di famiglia.

Nonostante il suo prezzo elevato, la borsa Birkin è considerata un investimento sicuro, in quanto il suo valore tende ad aumentare nel tempo. Insomma, la borsa Birkin è molto più di un semplice accessorio di moda, è un simbolo di lusso, esclusività e prestigio che ha conquistato il cuore di molte donne in tutto il mondo. La sua storia, la sua artigianalità e la sua aura di mistero la rendono un oggetto unico nel suo genere, destinato a restare un'icona di stile per molti anni a venire.