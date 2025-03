di Giuseppe Iannozzi - "Canti e leggende dei Ch'uan Miao", curatore e traduttore Aldo Setaioli (Graphe.it Edizioni). Questo fantastico libro è finalmente disponibile in tutte gli store online e in libreria, in una veste grafica eccellente.

I canti e le leggende dei Ch'uan Miao sono stati tradotti da Aldo Setaioli, professore emerito di Lingua e Letteratura Latina dell'Università di Perugia che è anche un ottimo poeta.

"Gli affascinanti racconti e le particolari leggende di un popolo senza letteratura scritta: i Ch’uan Miao, una delle minoranze riconosciute dal governo cinese, più noti al grande pubblico come gli Hmong del film “Gran Torino” di Clint Eastwood."

I Ch'uan Miao non hanno mai scritto alcun libro, ma i loro canti e le loro leggende sono fortunatamente giunti fino a noi. La copertina del libro presenta una riproduzione del liu sheng, strumento tradizionale dei Ch'uan Miao. Il volumetto contiene anche un'illustrazione a colori (pagina 10) disegnata da Bruna Pisano.

Probabilmente pochi di voi hanno sentito parlare dei Ch'uan Miao: questa è un'occasione unica per scoprire un gruppo etnico di grande importanza di cui si sa molto poco. Scoprite il fantastico mondo dei Ch'uan Miao, scoprite il particolare folklore di questa antica etnia che si è posta non poche domande sul cosmo e sull’uomo, risposte che hanno influenzato in maniera permanente la cultura e la filosifia occidentale.