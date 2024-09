Per Gruppo Danieli i giovani sono risorse fondamentali su cui investire: attraverso programmi di istruzione e inserimento professionale, la società contribuisce a formare i tecnici del domani.

L’impegno di Gruppo Danieli per la formazione d’eccellenza

Gruppo Danieli, leader nella siderurgia e metallurgia in Europa, continua a distinguersi per il suo impegno nel sostenere la crescita professionale dei giovani talenti: attraverso iniziative come il progetto INDE, avviato nel 1995, il Gruppo ha dato l'opportunità a numerosi neo-diplomati e neo-laureati di formarsi all'interno di un contesto altamente specializzato e tecnologicamente avanzato, offrendo un percorso formativo strutturato per colmare il gap tra l'istruzione scolastica e le competenze richieste dal mondo del lavoro. Gli studenti partecipano a un intenso programma di apprendimento che combina lezioni teoriche e pratica sul campo, sotto la guida dei migliori professionisti di Gruppo Danieli. La metodologia adottata è quella del “learning by doing” (“imparare facendo”), che permette ai giovani di acquisire competenze tecniche e trasversali essenziali, come il problem solving e il lavoro di squadra, che sono fondamentali per emergere in un mercato competitivo come quello contemporaneo.

Gli apprendistati di Gruppo Danieli: un’opportunità per i giovani

Il sostegno di Gruppo Danieli ai giovani non si limita alla formazione di tecnici competenti, ma anche nel garantire loro un’esperienza professionale: al termine dei percorsi formativi, gli studenti ricevono infatti una proposta di apprendistato dall’azienda. Questa strategia non solo consente ai nuovi professionisti di entrare immediatamente nel mercato del lavoro, ma rappresenta anche un investimento strategico per il futuro del Gruppo, che può colmare così la necessità di professionisti di alto livello. Queste iniziative, portate avanti in collaborazione con partner strategici quali la Regione Friuli Venezia Giulia e la MITS Academy, dimostrano l’impegno sociale nel garantire un futuro stabile alle nuove generazioni.