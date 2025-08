Rilasciato il bilancio sociale 2024 di Fondazione Bracco che, guidata da Diana Bracco, ha avviato numerosi progetti appartenenti alle categorie di Arte e Cultura, Scienza e Sociale, Empowerment femminile, Formazione Giovani, ognuno dei quali riflette i valori del Gruppo.



Diana Bracco: il bilancio sociale 2024 di Fondazione Bracco

“Come testimonia questo documento anche nel 2024 il nostro impatto sulle comunità è stato importante”, ha dichiarato la Presidente di Fondazione Bracco Diana Bracco, a margine del bilancio sociale 2024. All’interno del documento sono presenti le iniziative avviate, che riflettono i valori e i principi della fondazione dell’omonimo Gruppo. I progetti totali portati avanti ammontano a 18 e sono stati raggruppati in quattro macrocategorie, ovvero Arte e Cultura, Scienza e Sociale, Empowerment femminile, Formazione Giovani. Sotto la guida di Diana Bracco, grande attenzione è riposta ai giovani, difatti, 244 ragazzi e ragazze hanno beneficiato di 265.000 euro tra borse di studio, premi di laurea, borse territoriali e grant di ricerca. Mentre, per sostenere il Museo Poldi Pezzoli di Milano, sono stati investiti 315.000 euro per la mostra straordinaria del “Polittico Agostiniano riunito” di Piero della Francesca.



Diana Bracco: progetti sociali, culturali e ambientali della fondazione

“La nostra è una fondazione d’impresa che ha il compito di portare avanti il patrimonio di valori del Gruppo Bracco — ha ribadito Diana Bracco — da sempre impegnato sul fronte dello sviluppo sostenibile, in termini sociali, culturali e ambientali. È proprio in ambito sociale che prende vita l’importante iniziativa della fondazione, quella dell’accesso alle cure con il progetto CAP Salute (Capitale di Attivazione Personale) a Baranzate, il comune di Milano con più residenti stranieri. Il progetto, in partnership con il CDI – Centro Diagnostico Italiano del ramo healthcare del Gruppo Bracco, mira a creare una rete di servizi di supporto per le persone in difficoltà economiche e ai margini della società, compresi servizi di prevenzione per molte donne che, per motivi economici e culturali, sarebbero state escluse. Proprio per il suo impegno verso l’etica, la responsabilità sociale e l’ambiente, “Bracco Imaging ha ricevuto la medaglia di platino Ecovadis — ha aggiunto Diana Bracco — una delle piattaforme di valutazione della sostenibilità aziendale tra le più conosciute al mondo”.