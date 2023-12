Il brano della cantautrice è sui principali stores digitali e dal 1° dicembre nelle radio.

“Vacanze Romane” è il singolo dell’eclettica cantautrice Zingara, pubblicato sui principali stores digitali e dal 1° dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, ma che evidenziano la forte personalità dell’artista. Il brano è una narrazione musicata di una cotta estiva e consapevole che non potrà prolungarsi oltre. Questo comunque non sbiadisce l'esigenza dei due ragazzi, di sperimentare quei sentimenti giovanili. Quei sentimenti che si provano in coppia su una Vespa diretti verso il mare o nel silenzio di una notte, restando ad osservare la bellezza della Luna. Così vicina e così ben disegnata nel cielo che rende possibile anche immaginare di poterla afferrare.

“Zingara è uno pseudonimo ripreso da una delle mie più grandi passioni: il musical.

Una zingara è infatti fra i protagonisti principali del mio musical preferito. Il resto è tutto ancora da scrivere.” Zingara

L’artista si racconta

Sono Zingara e scrivo canzoni. Mi piace seguire un filone musicale indirizzato al pop-rock, così

come amo sperimentare i suoi generi discendenti. La passione per la scrittura è al centro di tutto

quello che ho costruito fino ad ora e di quello che spero si potrà costruire poi. La musica è arrivata

dopo, ma ha completato la modalità di espressione personale. Quando scrivo una canzone mi capita

molto spesso che io venga ispirata dalle storie di terze persone piuttosto che dalle mie esperienze.

Instagram: https://www.instagram.com/_zzingara_

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/03vkwYDwPLUtgeshm7G1ly

YouTube: https://youtube.com/@Zingaraofficial?si=uB2KcJTpqstYAgU4

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@zingaraofficialmusic?_t=8hbhrUoMOYK&_r=1