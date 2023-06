Il nuovo lavoro di Zancu, artista della provincia di Oristano

Pianeta Rosso è un singolo che parla della voglia di scappare dalla monotonia, viaggiare sopra lo strato di apatia che si crea per difendersi dalla sofferenza, dall'ansia, dalla paura e dalle scadenze, è un invito a sognare, a puntare verso Marte, il pianeta del colore delle rose e dell'amore.

Radio date: 9 giugno

Etichetta: Orangle Srl - www.oranglerecords.com

Ncc Labels: https://www.instagram.com/ncclabel/

Zancu è un'artista che viene dalla provincia di Oristano, in Sardegna, dove all'età di 16 anni ha iniziato a scrivere testi di canzoni, ma solo 2 anni dopo inizierà a trasformarli in musica. Descrive l'ambiente di provincia come monotono e poco stimolante, e a 18 anni si trasferisce a Torino, dove trova nuovi stimoli e nuove realtà musicali che gli permettono di entrare a pieno nel mondo della musica.

CONTATTI SOCIAL

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1iyrjFyo0gf6xDFnNyMfU0?si=2lihsQ69RXKtOtuvpUSZgA

Instagram: https://www.instagram.com/zancu__/