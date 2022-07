Domenica, una sparatoria avvenuta poco dopo le 17 in un centro commerciale di Copenaghen, ha causato la morte di tre persone, oltre a diversi feriti. Ad essere stati uccisi, due diciassettenni, un ragazzo e una ragazza, e un cittadino russo di 47 anni che viveva in Danimarca. Quattro le persone rimaste ferite. Le condizioni di tre di loro sono state dichiarate stabili, mentre una è in condizioni critiche. Tra i feriti, due cittadini svedesi.

Responsabile della sparatoria, un uomo danese di 22 anni che è stato arrestato, per il momento, con l'accusa di omicidio colposo, in attesa che la polizia abbia concluso le indagini. Gli inquienti, al momento, non definiscono il gesto come atto terroristico.

Comunque, secondo l'ispettore capo Soren Thomassen, il giovane avrebbe agito da solo e le vittime sarebbero state scelte casualmente.

Diverse persone sono rimaste leggermente ferite durante il fuggi fuggi generale nelmomento in cui sono stati esplosi i primi colpi di arma da fuoco.

L'attacco è avvenuto quando molti giovani si trovavano nel centro commerciale in vista del concerto del cantante britannico Harry Styles che si sarebbe tenuto di lì a poco, non lontano dal centro commerciale. Il concerto è stato poi annullato.

Il 22enne responsabile della sparatoria, secondo la polizia, ha problemi psichici ed al momento dell'arresto era in possesso di un fucile, per il quale non ha un porto d'armi, munizioni e un coltello.