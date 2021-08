Si è svolta Domenica 22 Agosto a Francavilla al Mare, la 2ª edizione del concorso per Drag Queen "Drag Superstar", una kermesse multicolore e spumeggiante di Drag Queen provenienti da tutta Italia.

L'evento realizzato dall'attivista GLBTQ Cristian Russo, Vice Presidente di Canal G Onlus e membro del Partito Gay Abruzzo, coadiuvato dall'eclettica Drag Queen Lakisha Moore, ha riscosso un notevole successo di pubblico ed ha incoronato la Drag Superstar dell'anno 2021, che è risultata Melissa la Dolce.

Questa la classifica con i relativi punteggi assegnati dalla giuria esaminatrice :

MELISSA LADOLCE, 155 punti CHANTAL, 154 punti BELIN RODRIGUEZ, 153 punti IVONNE LUST, 141 punti

Ivonne Lust si aggiudica i premi MIGLIOR TRUCCO E MIGLIOR OUTFIT. Chantal si aggiudica il premio MIGLIOR PERFORMANCE. Belin Rodriguez si aggiudica i premi MIGLIOR TEMA E DRAG ELEGANCE.

L'evento è stato condotto dalle Drag Lakisha Moore e Laura De Fedis.

Il patron dell'evento e Direttore Artistico Cristian Russo ha voluto ringraziare dal palco tutto il pubblico intervenuto, seguendo scrupolosamente le norme anti covid, l'Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare, rappresentata dall'ex vice sindaco Francesca Buttari, e tutta l'organizzazione e gli sponsor che hanno preso parte all'evento e che ne hanno decretato ancora una volta il successo!

“Drag Superstar” è l'unico appuntamento per la Comunita' GLBTQ realizzato in Abruzzo in questi anni, promosso dall'Associazione Canal G Onlus e Patrocinato dal Comune di Francavilla al Mare. L'appuntamento è per il prossimo anno per la terza edizione!