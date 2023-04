Cosa fareste voi se vedeste un auto in fiamme per strada? Prestereste soccorso, immagino. Questo è quello che NON è successo il 6 febbraio scorso, quando sul Grande Raccordo Anulare di Roma un uomo 54enne è uscito dalla sua Wolkswagen Golf avvolto dalle fiamme.

La scena andata virale sui social è stata filmata da un automobilista che, invece di chiamare i soccorsi, ha pensato di filmare l'incidente col cellulare: «Questo lo mandiamo a Welcome to Favelas».

Seguito dall'autore che replica con: «A zi hai pijato foco? ….. Senti che callo mamma mia».

Gli autori del video hanno poi mandato davvero il video a Welcome to Favelas, una pagina Facebook e Instagram dove si inviano contributi audio e video sul "degrado di tutti i giorni" nelle città.

La vittima dell'incidente è un 54enne che è successivamente morto il 24 marzo a causa delle ustioni riportate. Il video, dopo aver spopolato, è stato poi rimosso dai gestori della pagina.

I familiari della vittima hanno chiesto giustizia e hanno denunciato tutto, racconta oggi l'edizione romana di Repubblica. Silvia Salemi, pubblica ministera, ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso, mentre la sostituta Clara De Cecilia sta indagando per comprendere le cause dell’incidente.